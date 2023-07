Sorpreso durante un furto in casa cade e fa un volo di 6 metri

Colto 'in castagna' ha provato a scappare. Ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un'intercapedine facendo un volo di sei metri. L'episodio nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio in via Castellanza, zona Gallaratese, dove sono intervenuti i carabinieri.

Tutto è iniziato quando il proprietario di casa, che era in ferie fuori Milano, attraverso il sistema di videosorveglianza si è accorto che tre sconosciuti stavano rovistando nel suo appartamento. Intorno alle 3.30 i carabinieri del Radiomobile sono arrivati sul posto e hanno sorpreso tre uomini mentre provavano a scappare a piedi

I primi due - un 33enne e un 30enne, entrambi georgiani - sono stati fermati subito. Il terzo uomo invece, un 50enne della stessa nazionalità e senza fissa dimora come gli altri due, ha scavalcato una recinzione, ha perso l’equilibrio ed è caduto nell’intercapedine dei box sotterranei, da un’altezza di circa 6 metri.

Soccorso dai carabinieri, l'uomo è stato portato all'ospedale Niguarda, dove l'hanno sottoposto a un intervento chirurgico per una sospetta frattura del bacino. La refurtiva, tra cui gioielli in oro e una consolle per videogame, è stata recuperata. Tutti e tre i ladri sono stati arrestati per furto aggravato: il 33enne e il 30enne sono stati portati nelle camere di sicurezza, mentre il 50enne è piantonato in ospedale.