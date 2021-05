"Aiuto, aiuto": il passante insegue il ladro e lo arresta

Al posto giusto, al momento giusto. Pomeriggio da "super eroe" quello di domenica per un ragazzo di 29 anni, cittadino italiano, che ha "arrestato" un ladro subito dopo un furto a Milano.

Il malvivente, un 28enne palestinese senza precedenti ma irregolare in Italia, è entrato in azione alle 16.45 in via Lomazzo, in zona Chinatown. Lì, stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, il ragazzo si è avvicinato alla macchina di un cinese di 57 anni, ha aperto la portiera lato passeggero e ha preso un borsello con all'interno documenti e un cellulare per poi darsi all fuga a bordo di una bici.

Il 57enne, però, non si era arreso e ha iniziato a seguire lo "scippatore" urlando e chiedendo aiuto, così da attirare l'attenzione dei passanti. A rispondere al suo appello è stato proprio il 29enne, che ha inseguito il ladro, lo ha raggiunto poco dopo ed è riuscito a bloccarlo in attesa della polizia. Gli agenti hanno poi ammanettato il 28enne e lo hanno dichiarato in arresto con l'accusa di furto aggravato.