Durante il furto arrivano i carabinieri: ladro si lancia dal balcone e precipita

In ospedale e in manette. Un uomo di 31 anni, cittadino di El Salvador, è stato arrestato all'alba di mercoledì a Segrate con l'accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare all'interno di una casa insieme a un complice, un 41enne peruviano anche lui arrestato.

La mattinata del 31enne è però finita al pronto soccorso del San Raffaele, dove è stato operato perché nel tentativo di sfuggire ai carabinieri si è lanciato dal balcone e si è spaccato un polso. L'allarme è scattato verso le 5 da un condominio di via Conte Suardi, dove un testimone ha segnalato la presenza dei due intrusi.

Alla vista dei militari, il più giovane degli arrestati - che era rimasto fuori a fare da palo - ha provato a lanciarsi dal terrazzino, ma ha sfondato una copertura in plexiglas ed è caduto nella rampa dei box facendo un volo di diversi metri e procurandosi una frattura esposta. Dopo aver soccorso il ferito, i carabinieri hanno utilizzato la stessa scala usata dai ladri per entrare in casa e sono arrivati nell'appartamento. Lì è stato fermato il 41enne, che aveva cercato nascondersi nella camera da letto. Anche per lui sono quindi scattate le manette.