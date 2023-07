Carabiniere arresta un rapinatore mentre fa la spesa (insieme alla moglie incinta al 9 mese)

Il posto peggiore, il momento peggiore. Un ragazzo di 21 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato venerdì a Vimodrone dopo essere stato sorpreso a rubare in un supermercato da un carabiniere fuori servizio che era lì per fare la spesa con sua moglie, incinta al nono mese.

Il 21enne, stando a quanto ricostruito, nel pomeriggio è entrato nel Lidl di via De Padova, ha preso una borsa frigo dagli scaffali e ha iniziato a riempirla con materiale elettronico per un valore di 250 euro. Raccolto il bottino, il ladro si è diretto verso le casse ma è stato bloccato proprio dal militare, un maresciallo in servizio alla stazione di Vimodrone, che aveva notato i suoi movimenti sospetti e lo aveva tenuto d'occhio.

Ormai in trappola, il rapinatore ha reagito scagliandosi prima contro il carabiniere - nonostante la presenza della donna in stato di gravidanza - e poi contro il vigilante, spintonando entrambi per guadagnarsi la fuga. Alla fine i due, insieme agli altri carabinieri intervenuti, sono riusciti a fermarlo e arrestarlo. Il 21enne risponde del reato di tentata rapina impropria.