Il ladro 'omino Michelin' con tutti i giubbotti rubati indosso

Si aggirava nella stazione della metro con un look degno dell'omino Michelin, tanti erano i giubbini (rubati) che aveva indosso. Ma alla Polmetro non è sfuggito e, dopo averlo fermato, ha scoperto che aveva sottratto diversi vestiti, comprese le giacche che aveva addosso. L'accaduto venerdì 4 novembre alle 18 nella stazione di San Babila M1.

Accorgendosi che il comportamento di un uomo era abbastanza sospetto, gli agenti hanno deciso di controllare. Addosso gli hanno trovato una tronchese, diversi giubbotti uno sopra l'altro (tutti ancora con il cartellino) e, nello zaino, altri capi di abbigliamento, che aveva sottratto poco prima in diversi negozi. A quel punto per l'uomo - un 36enne marocchino, irregolare in Italia e con precedenti - è scattato l'arresto per furto aggravato.

Nel complesso l'uomo aveva rubato merce del valore di circa 500 euro, tra giubbini invernali, berretti, una giacca, una felpa e un pantalone.