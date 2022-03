Cerca di fare la spesa gratis al Penny Market: arrestato

Ha cercato di fare la spesa gratis al Penny Market ma è uscito dal supermercato con le manette ai polsi. Un uomo di 49 anni, cittadino romeno, è stato arrestato in viale Espinasse a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 14:30, come riferito dalla Questura. Il 49enne è entrato nel supermarket e ha riempito un carrello ma quando è arrivato alle casse anziché pagare ha cercato di tirare dritto verso il parcheggio.

Non è andato molto lontano: è stato prima bloccato dal vigilantes e poi fermato dagli agenti di via Fatebenefratelli. La merce rubata (articoli per un valore di circa 150 euro) è stata sequestrata e restituita al supermercato.