Ladro cade da 4 metri: i proprietari lo assistono e chiamano ambulanza

Un ladro 40enne di origini albanesi è in gravi condizioni dopo essere caduto dal tetto di un'abitazione. Il fatto è avvenuto la scorsa sera a Pozzuolo Martesana (Milano) in una villetta.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, l'uomo ha sfruttato l'assenza dei proprietari fuori a cena per cercare di intrufolarsi nella casa. Stava per entrare da una finestra, quando si è accorto del rientro dei proprietari. Allora dal balcone ha cercato di riparare sul tetto, e si è attaccato a una grondaia. Quest'ultima ha ceduto e l'uomo ha fatto un volo di diversi metri.

Sono stati gli stessi proprietari ad assistere il ladro e a chiamare ambulanza e i carabinieri. L'uomo è stato denunciato per tentato furto. Nonostante la caduta e diversi traumi, non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono serie.