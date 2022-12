Ladro precipita nel vuoto durante un furto a Milano, grave

È caduto nel vuoto durante un furto in un condominio nella periferia Nord di Milano, ora lotta tra la vita e la morte. L'amaro gioco del destino è toccato a un uomo di 35 anni, nella notte tra martedì e mercoledì. Il presunto ladro stava cercando di entrare in un'abitazione al civico 1 di via Santa Monica, angolo viale Fulvio Testi, zona Prato Centenaro, quando è precipitato.

L'episodio, secondo le prime informazioni ricevute da MilanoToday, è avvenuto pochi minuti dopo le 3. Pressoché immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Nell'edificio sono quindi intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con ambulanza e automedica. Il personale sanitario, come conferma la centrale operativa, ha prima stabilizzato il ferito sul posto e poi lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono delicate.

Il 35enne, un cittadino straniero, è precipitato da una decina di metri d'altezza. La vicenda è ora seguita dalla polizia di Stato, incaricata di fare i rilievi per capire la dinamica dell'incidente. A settembre in via Salasco, in circostanze analoghe, un ragazzo di 19 anni era rimasto gravemente ferito.