L'uomo che cerca di calarsi con una corda dal tetto, ma precipita dal palazzo

Avrebbe legato una corda cercando di calarsi dall'alto. Ma qualcosa sarebbe andato storto ed è volato giù nel vuoto. Un uomo di 33 anni, un cittadino albanese con precedenti, è rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica dopo essere precipitato da un palazzo di via Farini.

L'allarme è scattato verso le 4.30 della domenica di Pasqua e sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica e le Volanti della polizia. Il 33enne è stato soccorso e poi trasportato in codice rosso al Niguarda: nella caduta ha riportato gravi traumi al volto e agli arti inferiori, le sue condizioni sono delicate ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Stando a quanto finora ricostruito e appreso, il 33enne aveva cercato di calarsi dal tetto dell'edificio al civico 81 per poi entrare in uno degli appartamenti. La corda, però, avrebbe ceduto e l'uomo sarebbe precipitato, cadendo nel locale rifiuti del palazzo. Il ladro è stato indagato a piede libero per tentato furto e al momento è ricoverato in ospedale.