Il ladro fermato di notte dentro Casa del ramen

Alle quattro di notte si trovava all'interno di Casa del ramen, non per un improvviso languore, ma per rubare l'incasso del noto ristorante. I poliziotti però l'hanno colto in flagrante proprio mentre cercava di fuggire con il (magro) bottino.

A finire in manette un 46enne italiano con precedenti specifici. Gli agenti l'hanno scoperto proprio all'uscita del locale, da cui stava cercando di allontanarsi dopo aver forzato la cassa con un arnese (che gli è stato trovato addosso) e aver rubato circa un centinaio di euro.

Fermato praticamente 'con le mani nel sacco', l'uomo è stato arrestato per furto aggravato.