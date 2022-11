I ladri che svuotano le casse di un ristorante di Milano

Un 20enne in manette e un giovanissimo denunciato. Nella nottata di mercoledì, a Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per furto aggravato in concorso, un marocchino 20enne, senza fissa dimora, e denunciato in stato di libertà un tunisino 17enne senza fissa dimora.

I militari sono intervenuti in via Giacomo Sismondi, in zona Acquabella, presso un ristorante, dove era stato segnalato un furto in atto. Le pattuglie hanno sorpreso all'interno del locale i due nordafricani. Avevano il volto travisato e, dopo aver forzato la saracinesca, si sono introdotti e hanno asportato 200 euro dal registratore di cassa