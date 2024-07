Si trova un ladro in casa e lo chiude in camera, lui si nasconde sotto al letto

Quando ha capito che aveva un ladro in casa lo ha chiuso in una stanza e ha chiamato la polizia. Lui, rendendosi conto di essere alle strette, ha cercato di nascondersi sotto al letto. L’epilogo? Le manette con l’accusa di tentato furto. È successo in via Maddalena Giudice Donadoni a Milano, zona Bovisa, nella serata di domenica 30 giugno, nei guai un ragazzino di 17 anni.

Tutto è successo intorno alle 19.30 quando la proprietaria di casa, una ragazza di 21 anni, ha sentito dei rumori strani provenire dalla zona notte. Quando è arrivata in camera ha trovato il 17enne che si era intrufolato nella sua abitazione attraverso una finestra. Immediata è arrivata la reazione: la giovane ha chiuso tutte le porte fino a confinarlo in camera e nel frattempo ha chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia che, una volta entrata nella camera, ha trovato il 17enne nascosto sotto al letto. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto, è stato accompagnato nel carcere minorile Cesare Beccaria.