Un ladro è stato arrestato in Stazione Centrale a Milano

Ha trovato e sfruttato l'unica zona scoperta dalla barriera antitaccheggio di una profumeria della Stazione Centrale e l'ha utilizzata per rubare un flacone, ma davanti a lui c'erano gli agenti della Polfer che lo hanno arrestato. È successo nella giornata di lunedì 17 gennaio nei guai un 29enne egiziano.

Il giovane, arrestato con l'accusa di furto aggravato, è stato braccato dagli agenti della Polfer proprio mentre cercava di allontanarsi dal negozio con il profumo da 90 euro. La merce è stata restituita al negozio mentre il 29enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti e trattenuto presso le camere di sicurezza di via Fatebenefratelli in attesa di essere giudicato per direttissima dal tribunale.