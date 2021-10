Il ladro che ruba lo zaino a un ragazzino (davanti alla polizia) in Stazione Centrale

Prima il furto, poi la fuga e infine le manette. Un francese di 34 anni è stato arrestato dalla Polfer in Stazione Centrale a Milano ieri, martedì 19 ottobre, dopo aver rubato lo zaino a un ragazzino.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio: il 34enne, secondo quanto riportato in una nota della Questura, si è seduto al tavolo con dei ragazzini che stavano mangiando in un fast food all'interno dell'hub ferroviario e in un batter d'occhio ha rubato lo zaino a uno di loro ed è scappato verso l'uscita.

Non è andato molto lontano: è stato bloccato e arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria che avevano assistito a tuta la scena. Lo zaino è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario mentre per il 34enne sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato.