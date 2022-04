È stato arrestato il ladro della Stazione Centrale

Ha aspettato che la sua vittima si distraesse ed è entrato in azione, ma aveva addosso gli occhi degli agenti in borghese e per lui sono scattate le manette. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dagli agenti della Polfer alla Stazione Centrale di Milano dopo aver rubato il portafogli a una passeggera nella mattinata di venerdì 8 aprile.

Tutto è accaduto all'interno di un bar della principale stazione di Milano. L'uomo, un cittadino francese già noto alle forze dell'ordine, si è seduto accanto alla vittima e in pochi istanti ha messo le mani all'interno della borsa impossessandosi del portafogli per poi allontanarsi cercando di far perdere le sue tracce.

Non è andato molto lontano: gli agenti della Polfer, resisi conto di quello che era successo, lo hanno fermato e arrestato con l'accusa di furto. Il portafogli, infine, è stato restituito alla proprietaria che non si era accorta dell'accaduto.