Borseggiatore arrestato in Stazione Centrale a Milano

Con la mano leggera, senza che la vittima lo notasse, è riuscito a prendere il cellulare dalla tasca della giacca di una donna. Prima di cercare di fuggire. Peccato che l'intera scena sia stata osservata da lontano dagli agenti della polizia ferroviaria che controllano ogni giorno la Stazione Centrale di Milano. Così, l'uomo, un peruviano di 55 anni, è stato arrestato.

È quanto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato all'esterno della stazione. Il 55enne, con precedenti di polizia per furto aggravato, si aggirava in modo sospetto tra le persone. I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di non perderlo di vista fino a quando lo hanno colto in flagrante.

L'uomo si è avvicinato furtivamente a una donna appena scesa da un taxi e diretta verso la stazione. Senza farsi notare, si è impossessato del suo telefono cellulare, prelevandolo dalla tasca della giacca ma prima che riuscisse a scappare è stato bloccato. E lo smartphone è tornato alla legittima proprietaria.