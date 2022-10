Il ladro arrestato in Stazione Centrale a Milano

Ha preso una valigia e ha fatto finta che fosse sua. Si stava allontanando ma è stato braccato dagli agenti della Polfer. Un 20enne marocchino (già noto alle forze dell'ordine) è stato arrestato dalla polfer in Stazione Centrale a Milano con l'accusa di furto aggravato nella giornata di domenica 2 ottobre.

Tutto è iniziato quando i poliziotti, impegnati in un servizio anti-borseggio in stazione, hanno notato il 20enne che si stava allontanando di corsa trascinando un trolley. Il 20enne è stato fermato per un controllo e durante gli accertamenti è emerso che non era in possesso della chiava necessaria per aprire il bagaglio. Dopo un giro di chiamate è risultato che il trolley era stato rubato poco prima a un viaggiatore in transito nello scalo milanese.

Il bagaglio è stato restituito al legittimo proprietario mentre per il 20enne sono scattate le manette.