Il ladro scoperto (e inseguito) perché tampona auto in sosta

L'accaduto a Gorgonzola (Milano). In manette un 47enne

Ha rubato una macchina ma grazie a un tamponamento è stato preso e arrestato. È successo nella mattinata di lunedì 10 maggio a Gorgonzola, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne del posto, con precedenti, per furto aggravato.

L'uomo poco prima, approfittando del fatto che un anziano stava prelevando al bancomat in piazza Italia, si è impossessato della sua auto che era parcheggiata con le chiavi inserite nel cruscotto, e ha poi tentato una repentina fuga, salvo poi tamponare un secondo veicolo in sosta e con a bordo una 32enne e il figlio di 2 anni.

Il compagno della donna, che era sceso dall'auto per una commission e ha assistito alla scena, dopo aver verificato che i suoi familiari stessero bene, ha rincorso a piedi l'auto rubata, venendo aiutato da un automobilista di passaggio, il quale ha subito intuito cosa stava accadendo, ha sorpassato il veicolo rubato e poi gli ha sbarrato la strada.

I due cittadini hanno quindi fermato provvisoriamente il ladro e chiamato il 112 per chiedere l'intervento dei carabinieri, i quali, una volta sul posto, hanno arrestato in flagranza il 47enne. Dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto ferito, al termine dei rilievi, l'auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Mercoledì l'arrestato verrà giudicato 'per direttissima' dal Tribunale di Milano.