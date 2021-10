Il ladro che si 'traveste' da operaio per rubare martelli pneumatici

Ha indossato lo stesso gilet usato dagli operai durante il turno e con questo 'travestimento' ha forzato il gabbiotto di un cantiere in uno stabile, riuscendo a rubare migliaia di euro di elettroutensili, tra cui diversi martelli pneumatici. Purtroppo per lui, però, qualcuno ha notato la sua presenza, dando l'allarme al 112 e il pomeriggio si è concluso in manette. L'episodio nel primo pomeriggio di sabato in corso Sempione.

Ad essere arrestato per furto aggravato un 38enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo che alcuni cittadini hanno segnalato la sua presenza sospetta all'interno del palazzo, sul posto è accorsa una volante della polizia di Stato. Gli agenti, poco dopo, sono riusciti a intercettarlo a bordo dell'autobus 57.

Con sé l'uomo aveva tre valigie colme di martelli pneumatici e altri attrezzi molto costosi di cui si era impossessato sottraendoli dal gabbiotto nel cantiere dell'immobile.