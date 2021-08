Il ladro finito in ospedale dopo una colluttazione con la vittima

L'uomo era entrato in casa di un 47enne con l'intento di rubare, ma la notte per lui si è conclusa in pronto soccorso

È entrato in un appartamento di notte per rubare, ma la vittima, che si trovava in casa, l'ha bloccato nell'attesa che arrivasse la polizia e nella colluttazione ad avere la peggio è stato il ladro, il quale è finito all'ospedale. L'accaduto poco prima delle 2 di sabato 28 agosto in via Gargano, zona Vigentino.

A finire in manette e poi in pronto soccorso è stato un 36enne algerino con alcuni precedenti. La volante della polizia di Stato è accorsa dopo la chiamata del proprietario di casa, un 47enne italiano. Ad accompagnare il malvivente, tentando di rubare pc e smartphone, era presente anche un complice, che sarebbe sempre di orgine nord africana e che però è riuscito a scappare.

Il 36enne, invece, è stato bloccato dall'italiano e nella collutazione chene è nata si è ferito, tanto da finire in codice giallo alla clinica di Città Studi. Piantonato nel nosocomio, dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso.