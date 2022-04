Cede il ghiaccio: famiglia milanese precipita nel lago di Braies

E' stata sfiorata la tragedia, nel giorno di Pasqua, per una famiglia milanese in gita in Alto Adige, al lago di Braies. I tre turisti sono caduti nelle acque del lago mentre stavano passeggiando, domenica mattina, in compagnia del loro cane. Alcuni passanti sono intervenuti per aiutarli, mentre avvertivano il soccorso alpino che poi ha recuperato i tre: un uomo di 61 anni, una donna di 57 e una di 30.

La Croce Bianca li ha portati al pronto soccorso dell'ospedale di San Candido in stato di ipotermia e con alcune leggere ferite. Secondo la prima ricostruzione, padre, madre e figlia stavano camminando in un punto in cui uno strato di ghiaccio copre ancora lo specchio d'acqua. Ma, per via delle temperature, si tratta di ghiaccio ormai molto debole, che può facilmente sgretolarsi sotto il peso di una persona, mentre l'acqua è tuttora molto fredda. Analogo incidente per un gruppo di giovani nel pomeriggio di Pasqua.