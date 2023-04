Il centro sociale Lambretta in strada contro l'attacco alla sede

Giornata di mobilitazione, domenica 2 aprile, da parte del centro sociale Lambretta di via Edolo (zona Stazione centrale) dopo l'attacco subìto qualche giorno fa, quando ignoti, durante la notte, hanno lanciato bottiglie e vernice nera contro la sede, macchiando un murale dedicato ai partigiani.

"In risposta agli attacchi squadristi apriamo il nostro spazio domenica 2 Aprile per una giornata rivolta al quartiere e alle compagn? solidali, in cui racconteremo chi siamo e cosa facciamo, che culminerà con una passeggiata antifascista in quartiere alle 16", si legge in una nota del centro sociale.

Durante la mattinata sono stati rifatti i murales danneggiati, mentre a mezzogiorno e mezzo si è svolto un pranzo di autofinanziamento aperto al quartiere. Alle quattro di pomeriggio una "passeggiata musicale" per le vie del quartiere, al motto "loro nel buio della notte, noi alla luce del sole". Durante la passeggiata si sono sentiti slogan antifascisti ed è stata cantata "Bella ciao". Il corteo è stato aperto dallo striscione "Ogni quartiere è antifascista, giù le mani dagli spazi sociali". Infine, dalle cinque e mezza, Mutuo Soccorso ha offerto la merenda all'interno del centro sociale.