Aggredito nel parcheggio dei bus di Lampugnano: grave 30enne

Un uomo di circa 30 anni (di cui non si conoscono le generalità) è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda dopo essere stato aggredito nel parcheggio degli autobus di Lampugnano all'alba di sabato 6 agosto.

Tutto è accaduto poco prima delle 5:30 in via Giulio Natta, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura ma secondo una prima ricostruzione il 30enne, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, sarebbe stato aggredito e picchiato da una persona.

L'uomo, nel dettaglio, ha riportato traumi al volto, al torace e alla testa ed era privo di sensi. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia che ha effettuato i rilievi del caso.