Uomo si lancia dal balcone e cade su un'auto, poi cerca di buttarsi nel forno di una pizzeria

Prima il volo nel vuoto. Poi il tentativo di "entrare" nel forno. Pomeriggio di paura quello di giovedì in via Cardinal Ferrari a Rho, dove un uomo di 47 anni ha cercato di togliersi la vita due volte nel giro di pochi minuti.

L'allarme è scattato verso le 14, quando il 47enne - stando a quanto finora appreso - si sarebbe lanciato dalla finestra di casa sua, un'abitazione al primo piano. La caduta, da un'altezza di circa 3 metri, è stata però "fermata" da un'auto che era parcheggiata in strada, che ha attutito il colpo. A quel punto l'uomo si sarebbe alzato, sarebbe entrato in una pizzeria e avrebbe cercato di "buttarsi" nel forno acceso. A bloccarlo è stato il pizzaiolo, un 31enne, che è anche rimasto lievemente ferito.

Il 47enne è stato poi fermato dai carabinieri e dalla polizia locale, dopo aver cercato di aggredire anche loro, ed è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Carlo per un trauma cranico e una sospetta frattura, dovuti alla caduta dalla finestra. Le sue condizioni fisiche, comunque, non destano preoccupazione.