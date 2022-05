Si lancia dal balcone dell'hotel per scappare: ferito (e arrestato)

In ospedale. E in manette. Un uomo di 31 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano dopo essere stato sorpreso all'interno di un albergo nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune della Lombardia.

A tradirlo è stato l'alert alloggiati, il sistema che segnala alla polizia la presenza in città di eventuali ricercati. Appena gli agenti hanno bussato alla porta del 31enne - che era in camera con un coetaneo -, lui ha cercato di fuggire lanciandosi dal balcone, ma si è ferito nella caduta.

Soccorso e portato in codice verde al Fatebenefratelli, è poi stato dichiarato in arresto. La stessa sorte è toccata al suo compagno di stanza, perché in hotel sono stati trovati 16 grammi di eroina, 7 di hashish e tutto il necessario per confezionare le dosi. Entrambi rispondono dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.