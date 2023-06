Irrompe in un appartamento e lancia oggetti contro i poliziotti: arrestato

Arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si è concluso così l'episodio accaduto nella mattinata di mercoledì 31 maggio in via Polesine, zona Corvetto, e iniziato con un uomo che ha fatto irruzione in un appartamento.

Una volante della polizia di Stato è intervenuta sul posto dopo che un 52enne italiano ha chiamato il 112 riferendo come una persona fosse entrata nella sua abitazione. Vedendo gli agenti arrivare, l'intruso, un 29enne bangladese che aveva iniziato una discussione con l'inquilino 52enne, ha iniziato a lanciargli contro degli oggetti.

I poliziotti hanno bloccato il ragazzo, per poi arrestarlo con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciarlo per violazione di domicilio.