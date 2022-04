Lancia oggetti dal balcone contro i passanti. Si arrende davanti ai taser

Pomeriggio movimentato in piazza Bazzi a Milano, in zona Solari, lunedì 25 aprile. Numerose chiamate al 112 segnalavano un uomo che, dal balcone di casa, stava lanciando oggetti casalinghi (come un fornello elettrico) ai passanti. I poliziotti sono arrivati verso le sei e hanno delimitato l'area, poi sono saliti fino all'appartamento dell'uomo, un italiano di 72 anni che vive da solo. Questi, alla vista degli agenti, è uscito minacciandoli con un coltello da cucina per poi tornare dentro casa e barricarsi.

Sono stati quindi chiamati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma anche l'equipaggio di polizia dotato dei taser. Mentre veniva avviata una conversazione con l'uomo dal pianerottolo, i pompieri lavoravano per aprire la porta. Una volta dentro, i poliziotti hanno nebulizzato l'ambiente con lo spray urticante e hanno estratto i taser. Alla loro vista, l'uomo ha desistito dal suo intento. Si tratta di una persona già in cura al San Paolo per motivi psichiatrici. E' stato indagato per minacce, resistenza e lancio pericoloso di oggetti.