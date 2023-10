Uomo lancia pietre contro le macchine: fermato con il taser

Sassi contro le auto. Calci ai carabinieri. Un uomo di 31 anni, cittadino del Ghana, è stato denunciato nella notte tra mercoledì e giovedì a Sesto San Giovanni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i militari che cercavano di fermarlo mentre lanciava pietre contro le macchine di passaggio.

L'allarme è scattato da viale Brianza poco prima delle due, quando alcuni testimoni hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine segnalando che il 31enne, in evidente stato di alterazione, aveva appena centrato due vetture.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno dovuto fare i conti con la violenta reazione dell'uomo, che si è scagliato contro di loro, tanto che per bloccarlo è stato necessario utilizzare il taser. Uno dei militari, colpito con un calcio alla mano, è stato poi accompagnato in ospedale per essere medicato. Il 31enne, indagato a piede libero, è stato invece trasportato al pronto soccorso del Bassini, dove è stato sedato.