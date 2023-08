Litiga con la compagna, lancia sasso contro un bus e ferisce passeggera

Litiga con la compagna in strada. In modo animato, tanto che arrivano i carabinieri a calmare le acque. Poi, però, quando i militari vanno via perché la situazione sembra sotto controllo, lancia un sasso - forse per sfogarsi, forse nel tentativo di prendere la compagna - e centra in pieno il finestrino di un bus Atm di passaggio, spaccandolo e ferendo una passeggera.

È il trailer dei cinque minuti di follia di un uomo di 49 anni che domenica sera, alle 18, in via Giovanni Battista Tiepolo è stato protagonista del triste spettacolo. La posizione dell'uomo è al vaglio degli investigatori. La donna ferita, una 45enne che viaggiava sull'autobus, è rimasta ferita alla bocca e ai denti. Per soccorrerla, sul posto è intervenuta un'ambulanza che l'ha trasportata in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano.

Il protagonista del gesto, conosciuto dai residenti per i suoi modi incivili, è stato identificato. Contro di lui potrebbe scattare una denuncia per danneggiamento e per lesioni personali. La sua compagna, al termine della sfuriata e del lancio della pietra, è rimasta illesa.