Il turista che si arrampica sul tetto del b&b a petto nudo e lancia le tegole in strada

In camera c'era solo la bottiglia di alcol completamente vuota. Lui, invece, era sul tetto, impegnato a sradicare le tegole per poi farle volare giù in strada. Protagonista della follia, avvenuta verso le tre della notte tra mercoledì e giovedì in via dei Martiri Oscuri, un 30enne australiano poi denunciato dalla polizia con le accuse di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.

A fermarlo, non senza fatica, sono stati i poliziotti delle volanti, allertati da alcuni testimoni che hanno segnalato un uomo a petto nudo sul tetto di uno stabile che lanciava qualcosa dal tetto. Gli agenti hanno poi accertato che il turista dormiva in una stanza all'ultimo piano dell'edificio e che da lì - per motivi ancora non chiari - si era arrampicato sulla sommità del condominio.

Portato in sicurezza all'interno della stanza, l'uomo è poi stato identificato e indagato. Quando i poliziotti sono arrivati, il 30enne era pesantemente ubriaco, molto probabilmente dopo aver bevuto un'intera bottiglia di Jack Daniel's, che infatti è stata trovata nella camera.