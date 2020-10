Lanciano sassi sull'autostrada dal cavalcavia: denunciati in tre, tra cui 15enne e 17enne

Hanno lanciato alcuni sassi dal cavalcavia sulla A1, ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia stradale. L'episodio sabato pomeriggio a Melegnano. Protagonisti un 15enne, un 17enne e un 19enne.

Dopo che un passante ha segnalato quanto stava accadendo, gli agenti di Polstrada hanno intercettato i tre autori del gravissimo gesto che per fortuna non ha provocato feriti né danni.

Fermati e identificati i tre ragazzi - tutti italiani, residenti in zona e incensurati - sono stati poi deferiti in stato di libertà: il 19enne alla procura di Lodi, mentre il 15enne e il 17enne a quella per i minorenni di Milano. Questi ultimi, inoltre, dopo il fermo sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.