Accuse a La Russa jr: la giovane conferma la violenza sessuale

La 22enne che ha presentato una denuncia per violenza sessuale contro Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, ha sostanzialmente confermato le sue accuse durante un'audizione che si è svolta martedì 11 luglio. L'interrogatorio, condotto dai pubblici ministeri di Milano e dagli investigatori della Squadra mobile, è durato oltre tre ore.

Dopo aver ascoltato la testimonianza della 22enne, gli investigatori e i pubblici ministeri hanno intervistato anche un'amica che era presente con la giovane durante la serata in discoteca, dove ha avuto luogo l'incontro con Leonardo Apache La Russa.

Inoltre, nel corso della giornata, saranno ascoltate altre due persone: una conoscente che la giovane ha incontrato nella stessa discoteca e un'altra amica con cui la presunta vittima ha scambiato messaggi la mattina del 19 maggio.

La notte in discoteca e la denuncia

La presunta violenza sarebbe avvenuta nella notte del 18 maggio scorso. I due si sono incontrati all'Apophis, esclusivo club milanese a pochi metri dalla Cattedrale, locale frequentato dai 20enni dell'alta borghesia milanese. Nella denuncia la ragazza, arrivata nel locale con alcune amiche, ha raccontato di avere preso due drink con Leonardo e di non ricordarsi più nulla fino al risveglio a mezzogiorno, il mattino seguente, nel letto di Leonardo, di fianco a lui. Nuda.

Chieste spiegazioni, Leonardo La Russa le ha risposto che, con suo amico, l'avevano portata a casa dopo la discoteca; Leonardo aveva avuto "un rapporto con lei sotto effetto di sostanze stupefacenti" e anche l'amico aveva avuto un rapporto con la giovane "a sua insaputa". La giovane a quel punto ha inviato un messaggio a un'amica, che era in discoteca con lei, per chiederle cosa fosse successo, e quella le ha risposto di averla notata "euforica" aggiungendo: "Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi. Ho provato a portarti via non riuscendovi".

Non è finita. La giovane, a quel punto, voleva solo andarsene dall'appartamento, descritto come una grande casa su due piani. Mentre discuteva trafelata con Leonardo, a un certo punto (intorno alle 12.30) è comparso il presidente del Senato che vedendo i due giovani se ne è subito andato. Infine Leonardo avrebbe preteso un bacio prima di farla uscire di casa, avvicinandosi e baciandola. "Contro la mia volontà", ha aggiunto lei in denuncia. Subito dopo la giovane si è recata alla clinica Mangiagalli per essere visitata.