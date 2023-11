Il locale chiuso per 10 giorni per risse

Licenza sospesa per 10 giorni a un locale di Cinisello Balsamo, il Latin House Club, per liti e risse nei pressi del locale stesso, con diversi interventi da parte delle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato cittadino, sabato 25 novembre, hanno notificato il provvedimento, emesso dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, al titolare del locale di via Monfalcone.

Tra gli episodi, l'intervento di metà settembre, da parte dei poliziotti del commissariato di Cinisello Balsamo e dei carabinieri Sesto San Giovanni, nel parcheggio davanti al locale, per una persona colpita alla testa con una bottiglia, trasportata poi al pronto soccorso. Pochi giorni dopo un'aggressione ai danni di un ragazzo accerchiato e aggredito, con calci e pugni, da tre giovani. A inizio ottobre, invece, una violenta rissa a cui ha partecipato anche uno degli addetti alla sicurezza. Il bilancio è di un ferito con 12 giorni di prognosi.

La sospensione della licenza è stata emessa ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza (Tulps), che all'articolo 100 prevede questo provvedimento in caso di esercizi abituali ritrovi di pregiudicati o persone pericolose o nei pressi dei quali siano avvenuti "tumulti o gravi disordini".