Risse e aggressioni: la polizia chiude un bar di Milano

Dovrà restare chiuso per 15 giorni il “Latin glamour” di via Giacosa 12 a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di mercoledì 17 aprile.

La sospensione, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno precisato che la decisione è stata presa in seguito a diversi interventi per “risse e aggressioni avvenute nei pressi del locale”.

Lo scorso mese di gennaio la polizia era intervenuta nei pressi del locale su richiesta di una donna che stava litigando con una conoscente. A fine febbraio, invece, diverse pattuglie dei carabinieri erano intervenuti per una rissa tra ubriachi fuori dal locale. Tutto mentre “all’interno dell’esercizio erano presenti un centinaio di avventori intenti a ballare e a consumare bevande alcoliche, motivo per il quale il titolare del locale è stato indagato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o di trattenimento”, puntualizzano dalla questura. Sempre in questa circostanza due ragazzi erano stati denunciati per rissa aggravata. Sempre nella stessa giornata una ragazza aveva lanciato un coccio di bottiglia contro i militari e per lei erano scattate le manette.

Da via Fatebenefratelli puntualizzano che durante il 2023 il locale, con nomi diversi, “è stato oggetto di altri interventi per liti scaturite sia all’interno sia nei pressi del locale tra i suoi avventori; nello stesso anno l’esercizio commerciale è stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza durante l’attuale gestione e di altri cinque provvedimenti, di cui uno di revoca della licenza, emanati durante le precedenti gestioni con altre denominazioni, per analoghe problematiche”.