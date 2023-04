Latitante in Svizzera torna in Italia per un battesimo: arrestato

Un latitante italiano, originario di Bari, è stato arrestato per colpa di un battesimo. Doveva ancora scontare 6 anni di carcere per reati contro il patrimonio ma si era rifugiato in un paese della Svizzera interna. Sulla sua testa era stato emesso dalla procura di Milano un ordine di carcerazione per scontare la pena residua.

La Squadra mobile di Como in collaborazione con la polizia cantonale di Chiasso, grazie a un attento e capillare controllo, è venuta a conoscenza del fatto che l'uomo aveva oltrepassato la frontiera italo-svizzera per andare in Puglia a un battesimo. In effetti, il 50enne era in Italia quando a bordo della sua auto è stato fermato. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato in questura e, dopo che gli è stato notificato il provvedimento a suo carico, è stato portato in carcere, al Bassone.