Il latitante (con il documento del fratello) preso mentre dorme in una roulotte

Latitanza finita. Un uomo di 34 anni, a gennaio scorso colpito da un ordine di carcerazione per una pena di 4 anni, 11 mesi e 10 giorni di carcere, è stato arrestato venerdì mattina dalla polizia in un campo nomadi di Vigevano. A incastrare il ricercato - condannato per furti e rapine messi a segno a Milano - sono stati gli agenti del commissariato Greco Turro, che nelle ultime settimane avevano iniziato a tenere d'occhio il campo, uno spazio di circa 800 metri quadrati risultato acquistato da diverse famiglie rom.

Al momento del blitz, il 34enne è stato rintracciato in una roulotte che dormiva ed è stato arrestato. In tasca i poliziotti gli hanno trovato un documento intestato a suo fratello, ma con la sua fotografia.

L'uomo è stato quindi fermato e accompagnato nel carcere di Opera. Deve anche rispondere dell'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, proprio per quella carta d'identità che gli agenti gli hanno trovato addosso e che verosimilmente ha utilizzato dallo scorso gennaio per sfuggire alle manette.