È latitante, ma se ne va in giro per la stazione a Milano: 52enne arrestato

Doveva essere in carcere, per decisione della corte di appello di Milano. E invece era libero, in giro per la stazione. Un uomo di 52 anni, un cittadino italiano con precedenti per spaccio, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dalla polizia perché destinatario di un ordine di carcerazione.

I guai per lui sono iniziati quando nello scalo ferroviario di Rogoredo ha incrociato una pattuglia della Polfer impegnata nei normali controlli tra i passeggeri in transito. Alla vista degli agenti, evidentemente consapevole di avere qualcosa da nascondere, il 52enne ha subito cambiato direzione, finendo così per attirare proprio l'attenzione dei ragazzi in divisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto l'uomo è stato fermato e controllato ed è emerso che era ricercato a seguito di un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere emesso dai giudici della corte di appello meneghina dopo una precedente condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il 52enne si sono così aperte le porte del carcere di San Vittore.