Narcotraffico, latitante viaggia in treno: scoperto

Nel 2019 era sfuggito alla cattura dopo essere stato condannato per narcotraffico di cocaina dalla Colombia. A distanza di tre anni è stato scoperto su un treno e arrestato dalla polizia di Stato. L'accaduto nei giorni scorsi a Piacenza.

A finire in carcere un 66enne italiano. I poliziotti lo hanno controllato a bordo del treno, accorgendosi subito del suo nervosismo. Alcuni accertamenti hanno permesso di accertare come su di lui pendesse un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Direzione distrettuale antimafia del tribunale di Roma.

L'uomo era stato condattato per spaccio dopo un'indagine della squadra mobile di Roma su un traffico internazionale di cocaina dalla Colombia. Arrestato, il 66enne è stato portato in carcere a Bologna.