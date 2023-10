Morta la baby sitter di Lautaro: condannato per licenziamento illegittimo

Lautaro Martinez è stato condannato dal tribunale di Milano per aver licenziato la baby sitter della figlia dopo aver scoperto che era affetta da una grave malattia, per la quale dopo poco è morta. Il calciatore dovrà risarcire la famiglia della 27enne per licenziamento illegittimo. Ma pochi minuti dopo l'uscita della notizia, il calciatore ha pubblicato una story su Instagram con la sua versione dei fatti.

Il nerazzurro aveva assunto la giovane regolarmente perché si prendesse cura della figlia Nina. Ma otto mesi dopo la ragazza è stata ricoverata in ospedale per un malore, rivelatosi poi qualcosa di più grave. La baby sitter è stata in ospedale per diversi giorni. Lautaro Martinez, giustificandosi dicendo che la donna aveva superato il tetto massimo di assenze per malattia, non ci ha pensato due volte a farle recapitare la lettera di licenziamento. Alla notifica, la 27enne ha deciso di rivolgersi a un legale che dapprima ha tentato la strada della pacificazione con il calciatore che però ha rigettato qualsiasi proposta. La storia è finita davanti al giudice del lavoro che oggi ha emesso la sentenza: Lautaro Martinez dovrà pagare le spese legali sostenute dalla baby sitter e una somma a titolo di risarcimento in favore degli eredi.

Alla notizia della condanna Lautaro Martinez ha risposto con una story su Instagram in cui si dice indignato. "Ho deciso di stare in silenzio per molto tempo per rispetto di una famiglia che non ne ha avuto con noi - scrive il calciatore -. Abbiamo assunto una persona già malata, amica da una vita, fino a quando purtroppo non ha potuto più lavorare perché la sua malattia non glielo permetteva". Il nerazzurro ha poi spiegato di aver sostenuto economicamente la 27enne e la sua famiglia perche la raggiungessero durante la malattia. Ma non è tutto. Secondo Martinez non ci sarebbe stata alcuna sentenza di condanna nei suoi confronti, la notizia sarebbe esclusivamente un modo per danneggiare il suo personaggio.