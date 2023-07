Pulisce i vetri di una finestra, ma perde l'equilibrio e cade: morta

È caduta dal secondo piano dopo aver perso l'equilibrio mentre stava pulendo i vetri di una finestra. Così ha perso la vita una donna.

Il tragico episodio intorno a mezzogiorno di venerdì 28 luglio in uno stabile del centro storico di Pavia, in via Volturno. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, ma per la signora era già troppo tardi: i soccorritori del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla per lei se non constatare il suo decesso.

Sul posto anche la polizia di Stato, che sta effettuando accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. In base a quanto ricostruito, la vittima sarebbe precipitata dal secondo piano, per alcuni metri, dopo aver perso l'equilibrio mentre stava lavando una finestra di un'abitazione.