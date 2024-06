In Lombardia ci sono 26mila lavoratori in nero

In Lombardia sono 25.850 i lavoratori in nero o irregolari scoperti dalla guardia di finanza in meno di un anno e mezzo. Un numero impressionante reso noto proprio nel giorno in cui si celebra il 250esimo anniversario della fondazione del corpo. Un dato allarmante che porta a riflettere sulle condizioni di lavoro in una delle regioni italiane dove in tanti cercano fortuna.

Durante l'attività di ispezione, svolta tra il 2023 e l'inizio del 2024, le fiamme gialle hanno eseguiro quasi 116mila interventi aprendo oltre 11mila indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le inflitrazioni criminali. Secondo il rapporto sono mille gli individui che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, molti di loro hanno operato attraverso eCommerce.

Sono, inoltre, 3.647 le persone denunciate per reati tributari di cui 188 tratte in arresto. Sono stati congelati e segnalati all'Agenzia delle entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale e sequestrati beni derivanti dai profitti di evasioni e frodi fiscali per 2,4 miliardi di euro.