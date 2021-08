Fa lavorare in nero due persone alla bancarella del mercato: multato commerciante

L'uomo, residente nell'hinterland milanese, impiegava in nero i due lavoratori al mercato di Lodi

Lavoratori in nero in una bancarella del mercato: i finanzieri sono intervenuti, facendo un controllo, e hanno multato il titolare, un egiziano residente nella Città metropolitana di Milano. E' successo a Lodi nella mattinata di martedì 31 agosto, presso il mercato settimanale di piazza Omegna.

I militari della guardia di finanza hanno controllato una bancarella di prodotti ortofrutticoli trovando due lavoratori (un egiziano e un marocchino) che stavano servendo i clienti. Dagli approfondimenti è emerso che entrambi, pur se sottoposti a turni continui e regolari, erano impiegati completamente in nero, senza che fosse stata effettuata la comunicazione telematica al sistema informativo del Ministero del Lavoro.

Il titolare è stato quindi multato. L'entità della sanzione verrà fissata in seguito e prevede una 'forbice' da 3.600 a 7.200 euro per ciascuno dei lavoratori non regolarizzati.