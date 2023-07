Lavoratori in nero nei bar e ristoranti: raffica di multe

67mila euro di multa per 15 lavoratori 'in nero'. Questi i numeri di un'operazione della guardia di finanza dopo alcuni controlli in bar e ristoranti.

Attraverso verifiche nei locali più frequentati, i militari di Monza, Seregno e Seveso (Mb) hanno scoperto sei italiani, sette egiziani, un marocchino e un pakistano mentre lavoravano senza contratto in un rinomato bar di Monza, un ristorante di Lesmo, tre pizzerie di Lissone, Villasanta e Sovico, una panetteria di Seveso e un’azienda di poltrone e divani a Lentate sul Seveso.

A due dei locali controllati, inoltre, è stata sospesa l'attività, mentre sette datori di lavoro sono stati segnalati perché non avevano mai comunicato l'instaurazione del rapporto di lavoro, e uno è stato anche sanzionato per non aver effettuato le ritenute fiscali.