Quattro lavoratori in nero nel ristorante: maxi multa ai soci, due erano anche irregolari in Italia

Quattro lavoratori in nero in un ristorante. Li hanno scoperti i finanzieri del comando provinciale di Lodi e della tenenza di Casalpusterlengo, controllando il locale e in particolare verificando le autorizzazioni, l'osservanza della normativa in materia di sicurezza e la regolarità delle posizioni lavorative.

I quattro svolgevano mansioni in cucina e attività di servizio ai tavoli. Non risultavano regolarmente assunti e per di più erano retribuiti in contanti. Per questo motivo, i finanzieri hanno multato i tre legali rappresentanti (nonché soci) del ristorante. Le sanzioni (che verranno quantificate successivamente) variano da oltre 9mila a oltre 54mila euro a testa, e c'è l'obbligo di responsabilità solidale in capo alla società, a garanzia del pagamento. Questo significa che, se i tre soci non pagheranno la multa, sarà la loro società a doverla pagare.

Inoltre, due dei lavoratori in nero (stranieri) sono risultati senza permesso di soggiorno, mentre un terzo (anch'egli straniero) è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, a cui non aveva ottemperato. Per i primi due sono state avviate le procedure di espulsione, mentre il terzo è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Lodi (insieme ai titolari del ristorante) per violazione della legge sull'immigrazione.