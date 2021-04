L'Arena Civica di Milano sarà più moderna

La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un nuovo intervento di riqualificazione che riguarderà spogliatoi, tribuna stampa e impianto Wi-Fi

L’Arena civica Gianni Brera, l’unico impianto di proprietà comunale gestito direttamente dall’Amministrazione, è pronta a un nuovo rinnovamento per migliorarne l'idoneità a ospitare manifestazioni e competizioni sportive di livello nazionale e internazionale. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un nuovo intervento di riqualificazione che riguarderà spogliatoi, tribuna stampa e impianto Wi-Fi.

I lavori di ristrutturazione dell'Arena Civica

"Dopo i recenti interventi di ristrutturazione realizzati in sinergia con la Federazione internazionale di Atletica leggera per un funzionale utilizzo agonistico, che hanno adeguato e migliorato le caratteristiche di tutta l’area dedicata alle attività sportive, grazie alla nuova pista di atletica, al nuovo asset delle piattaforme e al nuovo campo da calcio, ora è il turno di riqualificare anche le parti della struttura adibite ad ospitare gli atleti e gli operatori media. Un passo importante - dichiara l’assessora allo Sport Roberta Guaineri - che consentirà all’impianto storico della nostra città di ritornare a essere un punto di riferimento per l’atletica leggera a livello internazionale".

I lavori, di importo stimato complessivamente in 3,9 milioni di euro, riguarderanno la riqualificazione edile e impiantistica degli spogliatoi a oggi esistenti (circa 1.400 m2), la fornitura e posa di un nuovo impianto Wi-Fi al servizio delle aree interne ed esterne del complesso, e la fornitura e posa di una nuova tribuna stampa coperta.