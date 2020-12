Milano, chiude temporaneamente il forno crematorio di Lambrate

Dal 19 dicembre al 3 gennaio è temporaneamente chiuso il forno crematorio di Milano, situato presso il cimitero di Lambrate.

Lo ha stabilito il Comune con una ordinanza urgente pubblicata venerdì mattina. Non saranno autorizzati nuovi ingressi, in modo da consentire lo svolgimento dei servizi di cremazione già programmati e l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. L'ordinanza dispone anche che, per il periodo di sospensione degli ingressi al polo crematorio, le famiglie dei defunti che vogliano procedere alla sepoltura o alla tumulazione in colombaro siano esentate dal pagamento delle relative tariffe comunali.