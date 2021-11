Insenature per gli animali e acqua migliore: i lavori per il Lambro

Interventi sul letto e sugli argini per il ripopolamento della fauna autoctona a rischio estinzione e per migliorare la qualità delle acque. Sono questi i lavori che si interesseranno il fiume Lambro nel territorio di Opera, hinterland sud di Milano. A comunicarlo il Consorzio Est Ticino Villoresi.

Le opere, in particolare, riguarderanno il letto e gli argini del fiume Lambro, dove verranno create apposite insenature per favorire il ripopolamento degli animali e dove gli interventi serviranno a migliorare le caratteristiche delle acque, anche in vista della loro finalità agronomica. L'obiettivo è riqualificare e valorizzare la zona in chiave ambientale ed ecosostenibile, offrendo a tutti luoghi più belli da scoprire e vivere.

I lavori rientrano nell'ambito del progetto Rete Ecologica Ca’ Granda, un’iniziativa che connetterà i due fiumi lombardi Ticino e Adda attraverso la tutela e il miglioramento del patrimonio naturale e paesaggistico del nostro territorio. "Prati, siepi, filari di alberi, piccole aree umide, canali irrigui e rogge sono habitat preziosi per la biodiversità e il mantenimento degli equilibri ecologici dell’ambiente che ci circonda - si legge in una nota del Consorzio Est Ticino Villoresi - per questo è importante preservarli e renderli più adatti ad ospitare una sempre maggiore varietà di specie animali e vegetali".

Il Consorzio E.t. Villoresi, quale partner di progetto a capo dell’azione di riqualificazione del tratto del colatore Lisone, a monte della tombinatura in Comune di Opera, e in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha informato che, dal 9 novembre, hanno preso avvio i lavori di riqualificazione ambientale: per consentire lo svolgimento dei lavori, la tratta della strada alzaia che costeggia il colatore Lisone in Comune di Opera, rientrante nelle aree di cantiere, sarà temporaneamente chiusa e interdetta al pubblico passaggio, fino alla data di conclusione dei lavori.