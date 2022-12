Cantieri in metro: ecco le fermate aperte e quelle chiuse per lavori nel 2023

Proseguono i lavori per il rinnovo e l'ammodernamento dell'infrastruttura della metro verde M2 di Milano. In quest'ottica l'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha pubblicato il calendario dei cantieri, con aperture e chiusure del servizio, per l'anno 2023. La M2 risale al 1969 e ha oltre cinquant’anni. Nel 2019 è stato varato un programma senza precedenti per rinnovare l’infrastruttura ferroviaria. Nei primi mesi del 2023 si continua a lavorare alla sostituzione dei binari lungo la diramazione di Gessate.

Dal 1° gennaio a fine maggio, dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate. Orari e fermate dei bus a questa pagina. "Dal 1° gennaio 2023 riapriamo alcune stazioni della diramazione di Gessate perché abbiamo terminato una parte dei lavori di riqualificazione dell’infrastruttura. Continuiamo a lavorare sulla tratta Villa Fiorita-Gessate, che dopo le 22 è servita da bus", scrive Atm. "Abbiamo distribuito i lavori in modo da evitare il disagio più grande per i passeggeri: la completa interruzione della linea. E agiamo nel pieno rispetto delle normative di cantiere a tutela dei residenti delle zone vicine alla ferrovia", conclude l'azienda.

Calendario dei lavori sulla metro verde M2

1) Fino al 31 dicembre. Tutti i giorni, dopo le 22, i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate.

2) Dal 1° gennaio a fine maggio. Tutti i giorni, dopo le 22, i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate.

Le mappe del cantiere mobile della M2

Il cantiere si sposta progressivamente con la posa dei nuovi binari. Potete vedere le aree interessate dai lavori nei primi mesi del 2023 in queste mappe:

• area di cantiere tra Bussero e Cassina de’ Pecchi;

• area di cantiere tra Villa Pompea, Gorgonzola e Cascina Antonietta.

Orari e fermate dei bus BM2 – mappa del percorso

Potete consultare gli orari dei bus sull’app Atm. Selezionate Cerca linee e la voce Bus BM2 Cascina Gobba-Gessate. Le fermate:

• Cascina Gobba: davanti alla stazione M2 - mappa;

• Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci - mappa;

• Cascina Burrona: davanti alla stazione M2 - mappa;

• Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz - mappa;

• Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) - mappa;

• Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita) - mappa;

• Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea - mappa;

• Gorgonzola: piazza Europa - mappa;

• Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita) - mappa;

• Gessate: davanti al piazzale della stazione - mappa;

Per Bussero usate le fermate Cassina de' Pecchi e Villa Pompea.

Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.

Fino al 31 dicembre: chiusa la diramazione di Gessate dopo le 22

Tutti i giorni, dopo le 22, i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate.

Ultimo treno da Cascina Gobba per Gessate

• Da lunedì a venerdì alle ore 21:24;

• sabato alle ore 21:22;

• festivi alle ore 21:26.

Ultimo treno da Gessate per Milano

• Da lunedì a venerdì alle ore 21:18;

• sabato e festivi alle ore 21.32.

Orari dei bus BM2 Cascina Gobba-Gessate

Da Cascina Gobba i bus per Gessate partono:

• da lunedì al venerdì alle ore 21:37, 21:57, 22:17, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15, 00:45, 01:15;

• sabato alle ore 21:43, 22:13, 22:44, 23:14, 23:44, 00:16, 00:46, 01:16;

• festivi alle ore 21:42, 22:12, 22:44, 23:14, 23:44, 00:16, 00:46, 01:16.



Da Gessate i bus per Cascina Gobba partono:

• da lunedì al venerdì alle ore 20:54, 21:14, 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:44, 00:14;

• sabato alle ore 21:31, 22:03, 22:35, 23:05, 23:37, 00:12;

• festivi alle ore 21:30, 22:02, 22:34, 23:04, 23:34, 00:04.

Dal 1° gennaio a fine maggio 2023: bus tra Villa Fiorita e Gessate

Dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate.

Cambiate a Villa Fiorita per proseguire il viaggio

• Se arrivate da Milano con il metrò, scendete a Villa Fiorita e prendete i bus verso Gessate.

• Se arrivate da Gessate con i bus, scendete a Villa Fiorita e proseguite verso Milano con i treni.

Ultimo treno da Villa Fiorita per Gessate

da lunedì a venerdì alle ore 21:33

sabato alle ore 21:31

festivi alle ore 21:36

Ultimo treno da Gessate per Milano

da lunedì a venerdì alle ore 21:18

sabato alle ore 21:33

festivi alle ore 21:31

Orari dei bus BM2

Da Villa Fiorita i bus per Gessate partono:

da lunedì al venerdì alle ore 22:01, 22:29, 22:57, 23:25, 23:53, 00:25, 00:55

sabato e festivi alle ore 22:03, 22:31, 22:59, 23:27, 23:55, 00:25, 00:55

Da Gessate i bus per Villa Fiorita partono: