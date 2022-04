Piazza d'Armi, un cancello per proteggere dagli incendi l'area sgomberata

Procede l'opera di recinzione di piazza d'Armi, verso Baggio. Mercoledì 27 aprile il comune e Invimit (che gestisce l'area per conto del demanio militare) hanno avviato l'installazione di una recinzione sul lato sud, tra via Forze Armate e via Della Rovere. Lo rende noto Marco Granelli, assessore comunale alla sicurezza. Nei prossimi giorni sarà montato anche un cancello, in modo da impedire l'accesso all'area agli estranei. Sul lato nord, tra via Tosi e via Domokos, l'area è già stata chiusa.

Risale a quasi un mese fa lo sgombero della baraccopoli. La 'risposta' è stata una serie di incendi dolosi ripetutisi giornalmente. I lavori di demolizione delle baracche, sfalcio della vegetazione e ripulitura dai rifiuti proseguiranno fino a fine estate. L’area verrà presidiata con l’ausilio della vigilanza privata integrata da un controllo mobile della polizia locale.

"Collaborariamo con Invimit, polizia locale e forze dell'ordine per pulire e mettere in sicurezza", dichiara Granelli: "Sono i presupposti per la riqualificazione e il futuro dell'area. I quartieri della zona avranno così più sicurezza, meno disagi causati da fumi, fuochi, rifiuti".