Lavori sulle autostrade milanesi: le chiusure annunciate nei prossimi giorni

Chiusure notturne in vista per le autostrade milanesi, per consentire lavori di manutenzione degli impianti. In particolare, il ramo d'allacciamento tra l'A8 e il raccordo di viale Certosa (per chi proviene da Varese ed è diretto verso Venezia e Milano città) sarà chiuso dalle 21 di mercoledì 3 maggio alle 5 di giovedì 4 maggio e ancora dalle 21 di sabato 6 maggio alle 5 di domenica 7 maggio. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Cascina Merlata/Gallaratese e percorrere la strada provinciale del Sempione per un chilometro, per poi uscire al primo svincolo e seguire le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 Torino Venezia, entrando in A4 a Pero.

Chiusure anche sull'A9 per l'ispezione e la manutenzione delle gallerie. Le notti interessate saranno quelle del 3 e 4 maggio, e poi ancora quelle del 6 e 7 maggio. Gli orari di chiusura, dalle 22 alle 5. Verso Chiasso sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso. In direzione opposta, il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con l'A59 (Tangenziale di Como). Da rilevare che, quindi, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrambe le direzioni.